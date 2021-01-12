Onayınız olmadan size gönderilen ticari mesajları, e-postaları ve aramaları engellemeniz mümkün. Bunun için Ticaret Bakanlığı tarafından Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi devreye alındı.

Sistem sayesinde vatandaşlar, verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek. Onayları kontrol edip reddetme hakkını kullanabilecek.

150 bin adedin üstünde ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların sisteme verilerini yüklemesi için farklı süreler belirlendi.

Mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor

Belirlenen sürelerde vatandaşın ret hakkını kullanmaması halinde, sisteme aktarılan veriler onaylı sayılacak.

Vatandaşlar istedikleri zaman ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.

Siz de e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Sistem ile onaysız iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.