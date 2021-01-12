Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 18:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Şentop ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
TBMM'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi" denildi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tarafından kabul edildi. pic.twitter.com/3quAHv2ajZ— TBMM (@TBMMresmi) January 12, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
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