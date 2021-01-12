Narkotik Daire Başkanlığı'nca 2020 yılının hassas burnu seçilen "Hera" zehir tacirlerine geçit vermedi.

2020 yılında uyuşturucu yakalamalarında Türkiye birincisi olarak seçilen Hera, 2020 yılında yaklaşık 400 operasyona katıldı. Hera, Muğla ve çevre ilçelerdeki operasyonlardan 58'inde uyuşturucuyu buldu ve ekiplerin işini kolaylaştırdı.

Hera, 5 yıldır Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik biriminde görev yapıyor.

Komiser Ramazan Öney, "Hera diğer köpeklere nazaran burnu daha hassas olsa da bizi yormayan köpeklerden direkt aramaya geçebiliyor. Bazen köpekler arka arkaya arama yaptığında sıkılır, aramalara tepki vermemeye başlar. Hera'da biz arka arkaya 3, 4, 5 arama yaptığımızda da herhangi bir sorun yaşamıyoruz" dedi.

Muğla'nın turizm kenti ve geçiş noktası üzerinde olması sebebiyle 2021 yılında da Hera'ya büyük görev düşecek.

Haber: Cihat Sönmez

Kamera: Abdullah Subaşı