Adana'da geçen yıl kaldırım kenarına bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu otomobiller hasar görmüştü.

Olayla ilgili Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Abdullah El H'yi "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve mala zarar verme" suçlarından 7 yıl 8 ay 15 gün, sanıklar Ali El A. ve Soliman A'yı "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçuna yardım"dan 18 yıl 10 ay 7'şer gün, İsa El R'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, tutuksuz 4 sanığın ise beraatine karar verdi.

Heyet ayrıca tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Adana'da, önceki yıl merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki kaldırımda infilak ettirilen ve araçlara zarar veren patlayıcıyla ilgili soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdikleri ileri sürülen 9 kişi hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve mala zarar verme" suçlarından ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, firari bir sanığın dosyasını ayırmıştı.