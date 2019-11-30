Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı30 Kasım 2019 Cumartesi 09:46 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 10:21
20 Kasım'da Adana'da düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Terör örgütü PKK/YPG tarafından Kamışlı'da hazırlanan bombanın, Suriye'den yapılan aramayla ateşlendiği belirlendi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
20 Kasım'da Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İş yerlerinin kapalı olduğu esnada bölgeye giden YPG/PKK'lı terörist, el yapımı patlayıcıyı tuzakladı. Neyse ki patlamada can kaybı olmadı.
Hasara ve paniğe neden olan patlama sonrası terörist olay yerinden kaçtı. Eşgali belirlenen terörist, saklandığı minibüsün altında yakalandı.
Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri bombalı saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaştı.
Suriye'de hazırlandı, bilyelerle güçlendirildi, cep telefonu aramasıyla patlatıldı
Bombalı eylem talimatı terör örgütü PKK/YPG tarafından, Suriye’den verildi. Bomba düzeneği de Suriye’de hazırlanarak Adana’ya getirildi ve belirlenen noktada bir müzik kutusuna yerleştirildi.
Bombanın bilyelerle güçlendirildiği, Suriye'den yapılan cep telefonu aramasıyla ateşlendiği belirlendi.
"Konuştuktan kısa süre sonra patlama gerçekleşti"
Bombacı terörist ifadesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği, kendisine lojistik destek veren kişilerin olduğunu anlattı.
Terörist ifadesinde, "Eylem talimatını Abdulkadir kod isimli örgüt üyesi verdi. Elime de eylemi yapacağım caddenin isminin yazdığı bir kağıt verildi. Abdulkadir kod isimli kişiyi bombayı koyduktan sonra aradım. Konuştuktan kısa süre sonra patlama gerçekleşti." dedi.
Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı
Polis, teröriste yardım eden 9 kişiyi daha yakaladı. Mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 8'i tutuklandı.
Haber: Damla Erikan