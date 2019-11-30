20 Kasım'da Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İş yerlerinin kapalı olduğu esnada bölgeye giden YPG/PKK'lı terörist, el yapımı patlayıcıyı tuzakladı. Neyse ki patlamada can kaybı olmadı.

Hasara ve paniğe neden olan patlama sonrası terörist olay yerinden kaçtı. Eşgali belirlenen terörist, saklandığı minibüsün altında yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri bombalı saldırıyla ilgili yeni detaylara ulaştı.

Suriye'de hazırlandı, bilyelerle güçlendirildi, cep telefonu aramasıyla patlatıldı

Bombalı eylem talimatı terör örgütü PKK/YPG tarafından, Suriye’den verildi. Bomba düzeneği de Suriye’de hazırlanarak Adana’ya getirildi ve belirlenen noktada bir müzik kutusuna yerleştirildi.

Bombanın bilyelerle güçlendirildiği, Suriye'den yapılan cep telefonu aramasıyla ateşlendiği belirlendi.

"Konuştuktan kısa süre sonra patlama gerçekleşti"

Bombacı terörist ifadesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği, kendisine lojistik destek veren kişilerin olduğunu anlattı.

Terörist ifadesinde, "Eylem talimatını Abdulkadir kod isimli örgüt üyesi verdi. Elime de eylemi yapacağım caddenin isminin yazdığı bir kağıt verildi. Abdulkadir kod isimli kişiyi bombayı koyduktan sonra aradım. Konuştuktan kısa süre sonra patlama gerçekleşti." dedi.

Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı

Polis, teröriste yardım eden 9 kişiyi daha yakaladı. Mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 8'i tutuklandı.

Haber: Damla Erikan