Mektubu aldı, bağrına bastı. O mektubu 2002 yılında oğlu için kendisi kaleme almıştı.

Zehra Dolunay PTT'nin "2023'e mektup" kampanyasında oğluna mektup yazdı ama biricik evladı Teğmen Güngör Dolunay, geçen yıl Hakkari'de şehit oldu.

Şehidin annesi, evladına ulaşmayacak o mektubu PTT Genel Müdürlüğünden geri istedi.

Şehit annesi Zehra Dolunay, emanetini gözyaşlarıyla teslim aldı.

Dolunay, "Ben oğluma bunu sürpriz olsun diye, çocuklarıma benden bir anı kalsın diye yazıp göndermiştim. Son günüydü. Apar topar yazıp gidip teslim etmiştim. Oğluna yazdığın mektup gidip geri geliyor kendine. Çocuklarına yazdığın mektup senin eline geri geliyor." dedi.

Zehra Dolunay, mektubu açmadı. Şehidinin, özenle sakladığı diğer emanetlerinin arasına bıraktı.

Kaynak: TRT Haber