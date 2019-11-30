Çaylı Mahallesi'nde Kübra Bilgili'ye ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, Bilgili'yi evden çıkartarak yangını söndürdü.

Yangına müdahale sırasında evin duvarının üstüne çökmesi sonucu yaralanan itfaiye eri Mustafa Temizel, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye eri Temizel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle Muhtarı İsmail Güçlü, yaptığı açıklamada, "Kübra teyzemiz yangından yara almadan kurtuldu. Ancak yangına müdahale sırasında itfaiye erlerinden biri üzerine duvar çökmesi neticesinde yaralandı." diye konuştu.

Kaynak: AA