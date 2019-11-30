Türkiye
Trabzon'da 2 ev alevlere teslim oldu30 Kasım 2019 Cumartesi 04:49 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 05:02
Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen yangında, 2 ahşap ev tamamen yandı.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın, Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü Mahallesi'ndeki ahşap bir evde başladı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşların ardından yangını kontrol altına aldı.
Kaynak: TRT Haber