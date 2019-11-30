Kaza, İnegöl-Yenişehir kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir ilçesine giden Mustafa İpek yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine İnegöl Diş Hastanesi önünde park halindeki minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Mustafa İpek ve araçta bulunan Yakup Birol araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Kaza sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan kontrollerde araçta bulunan 2 kişinin de alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA