Karahantepe, Göbeklitepe'ye 35 kilometre uzaklıkta. Bir süredir kazı çalışmaları yapılan tarihi alanda, şimdiye kadar 250 adet T biçimli dikilitaş keşfedildi.

12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe'den daha eski olması bekleniyor. Üstelik sadece Karahantepe değil, bölgede başka yeni keşifler de olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni keşifleri “Yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım. Mısır’ın piramitleri neyse Urfa bölgesi de öyle olacak” diye açıkladı.

"Kapadokya gibi Türkiye'nin yeni yüzü olacak"

Dünyada ses getirecek bir proje olacağına dikkat çeken Ersoy, bu bölgenin de Kapadokya gibi Türkiye’nin yeni yüzü, cazibe merkezi olacağını söyledi.

Bakan Ersoy, açıklamayı gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluşmalarında yaptı. Açıklamasında, salgın döneminde Türkiye'nin turizm karnesini de anlattı.

Rakiplerin turizm gelirlerinde yüzde 88 daralma olurken, Türkiye’nin kaybının yüzde 70’te kaldığını söyledi. Turizmde tanıtımda yeni yöntemler denendiğini de anlatan Ersoy, goturkey.com sitesinin katkılarını değerlendirdi, 3 bini aşkın sosyal medya fenomeninin Türkiye’de ağırlanacağını söyledi.

Bakan Ersoy, mart ayında vakaların binli rakamlara inmesi ve nisan ayında sezonun açılmasını beklediklerini söyledi.