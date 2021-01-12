Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçilerine hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İnsan deneyi aşamasındaki yerli aşılarımızı gerekli onayların ardından milletimiz ile tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

Birlik dayanışması bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi. Bu yaklaşım, bir yandan köklü münasebetlerimizi esir alırken bir yandan Birliğin bölgesel ve küresel güç olma iddiasını da zayıflatıyor.

"Yunanistan gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerden vazgeçmeli"

Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz. Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz. Yunanistan'ı gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerden vazgeçmeye davet ediyoruz. İstikşafi görüşmelerin yeni bir dönemin habercisi olacağına inanıyorum.

"Kıbrıs'ta gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor"

Son dönemde AB'nin Kıbrıs Türk tarafıyla hiçbir teması olmamıştır. AB, Kıbrıs meselesinin çözümünde nasıl kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı artık anlaşılmıştır. Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor.

"Tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik"

(Avrupa Birliği üyeliği) Tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik. Ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız.

İslam karşıtlığı, Avrupa'da yaşayan 6 milyona yakın insanımızın güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra Avrupa değerleri açısından da büyük bir kara deliğe dönüşüyor. Ülkemizin 60 yılı bulan üyelik süreci nasıl bizim için stratejik bir tercihse AB'nin ülkemizi tam üyeliğe kabul etmesi de birliğin geleceği açısından ontolojik bir tercih olacaktır. Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir. 2021 senesini AB-Türkiye ilişkileri açısından başarıya tahvil etmek elimizdedir.

"AB ve NATO'nun güvenliği Türkiye'nin doğu sınırlarından başlıyor"

Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Şu anda müzakereci bir ülke olarak Türkiye bunları sizinle paylaşmazsa bilesiniz ki aynı bela sizin de başınıza gelecektir. AB ve NATO'nun güvenliği Türkiye'nin doğu sınırlarından başlar. Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden NATO'nun diğer ülkeleri bizi terörle mücadelede yalnız bırakıyor. Binlerce tır silah, mühimmat, araç gereç bunlar terör örgütlerine gönderildi. Terör örgütleri bunlarla bize savaş açtılar. Biz bir NATO ülkesi olarak bunlarla savaştık, savaşacağız.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i ay sonunda Türkiye'de ağırlayacağız.

Hukuk ve ekonomi alanında yeni reformların hazırlıkları içerisindeyiz. Yakında çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşacağız.