Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yıldırımlar tamamlandı, "Eren Operasyonları" başladı
İçişleri Bakanlığı Yıldırım Operasyonları'nın tamamlandığını Şehit Eren Bülbül’ün anısını yaşatmak için yeni operasyonlara "Eren Operasyonları" adının verildiğini duyurdu. Tendürek bölgesinde “Eren-1 Tendürek Operasyonu başlatıldı.
Operasyonlarda 1071 personel ile 72 operasyonel tim görev alıyor.
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