Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına şiddetle mücadele kapsamında, şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz davranışların ortadan kaldırılması, toplumsal farkındalığı oluşturulması ve zihniyet dönüşümünün sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

2020 yılında 81 ilde yürütülen çalışmalar ile 65 bin kişiye ulaşılırken, 2021 yılı için belirlenen hedef ise 75 bin vatandaş.

Koronavirüs nedeniyle eğitimler çevrimiçi olarak düzenleniyor

Koronavirüs sebebiyle ağırlıklı olarak çevrimiçi düzenlenen eğitimlere toplumun her kesiminden kişiler katılıyor.

Seminerlerde, ayrıca psikolojik veya fiziksel şiddetin bir suç olduğu ve cezasının bulunduğu ve erken yaşta evliliklerin ortaya çıkardığı sorunlar da ele alınıyor.

Askerler ve din görevlileri de eğitimlere katılıyor

Bu kapsamda yapılan farkındalık çalışmalarında, askerler ve din görevlileri için de eğitim programları düzenleniyor.

2007 yılı itibarıyla bu eğitimlere 723 bin er ve erbaş, 630 bin bedelli asker, 278 bin kolluk, 158 bin sağlık ve 100 bin din görevlisi ile farklı kurumlardan 75 bin diğer kamu görevlisi olmak üzere toplam 2 milyon kişi katıldı.