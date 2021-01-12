Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Reform gündeminde kararlıyız, AB destek olmalı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Reform gündeminde kararlıyız. AB bize destek olmalı. Geleceğimizi Avrupa’da görüyor ve bunu birlikte inşa etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
2021'in dayanışmanın, çok taraflılığın, diplomasi ve diyaloğun hakim olduğu bir sene olmasını dilediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu vesile ile tüm insanlığın zorlu pandemi sürecinden çıkışı için umut verici aşı çalışmaları nedeniyle bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi ve onları fedakarca yetiştiren ailelerini saygıyla selamlıyorum" dedi.
Reform gündeminde kararlı olduklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"AB bize destek olmalı. Geleceğimizi Avrupa’da görüyor ve bunu birlikte inşa etmek istiyoruz.”
Etiketler: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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