Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Aralık 2020'deki karar duruşmasında Leyla Güven'e verilen hapis cezasına ilişkin 48 sayfalık gerekçeli karar hazırlandı.

Karara göre; Güven, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda kurulan sözde "yasama organı" konumundaki Demokratik Toplum Kongresinde (DTK) sözde "eş başkan" olarak görev aldı.

Güven DTK'nın çalışmaları kapsamında çeşitli toplantılar düzenledi, örgütsel nitelikteki eylemlere katıldı ve terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda açıklamalar yaptı.

Güven'in, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığı savunuldu.

"Terörü meşrulaştırmak ifade özgürlüğü kapsamında görülemez"

Kararda ayrıca, "Terör, başta ifade özgürlüğü olmak üzere demokratik toplumun tüm değerlerine düşmandır. Bu nedenle terörizmi, terörü ve şiddeti meşrulaştıran, öven ya da bunları teşvik eden sözler ifade özgürlüğü kapsamında görülemez." denildi.

"Sanığın eylemleriyle terör örgütüne sempatizan ve destekçi toplamaya çalıştığı, kişilerin terör örgütlerine bakış açısını değiştirmeyi amaç edindiği, cebir ve şiddet içerikli faaliyet yaparken öldürülen terör örgütü mensuplarını övdüğü, terörist başı ve avanelerinin başlattığı terör hareketini onaylamak, takipçileri tarafından gerçekleştirilen eylemleri kahramanca davranışlar olarak sunmak ve halen son derece tehlikeli olan PKK/KCK'nın silahlı çatışmalarda ölen mensuplarını eylemleri ve örgütsel rolleri bağlamında yüceltmek amacıyla hareket ettiği anlaşılmıştır."

22 yıl 3 ay hapis cezası almıştı

Güven, yargılandığı davanın 21 Aralık 2020'deki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 2 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde gözaltına alınan Güven, kararın yüzüne okunmasıyla cezaevine gönderilmiş, Güzel hakkında ise TCK'nin 283. maddesindeki "suçluyu kayırma" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Güven, daha önceden Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı bir başka davada ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti. Karar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, 4 Haziran 2020'de HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunmuş, Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Leyla Güven'in milletvekilliği düşürülmüştü.