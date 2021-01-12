Yurt dışına kaçan PKK, FETÖ ve diğer bölücü terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadesi konusunda yeni adımlar atılacak. Adli yardımlaşma yapılan ülke sayısı artırılacak.

Avrupa ve Amerika kıtası dahil olmak üzere işbirliği yapılan ülke sayısı 67’den 78'e çıkarılacak.

Suçlu iadesi, Kırmızı Bülten, hükümlü nakli konularında işbirliği uluslararası alanda daha da yaygınlaşacak.

Yeni anlaşmalar gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni uluslararası anlaşmalar sevk edilecek. Böylece Türkiye'nin eli daha da güçlenecek.

Türkiye, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi-SİDAS'a taraf ülkelerden biri.

SİDAS, Avrupa Konseyi Sözleşmelerinden biri olduğu için Avrupa ülkelerinin tamamı sözleşmenin tarafı. Azerbaycan ve Ermenistan gibi Avrupa ülkesi olmayan bazı devletler de bu sözleşmeye imza attı.

Avrupa ve Amerika'nın karnesi zayıf

Türkiye ayrıca Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin de taraf ülkelerinden.

Ancak tüm bu sözleşmelere rağmen Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelerin suçluların iadesi konusundaki karnesi zayıf.

Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da bulunduğu 105 ülkeden 807 FETÖ mensubunun iadesini istedi.



Ancak sadece 27 ülkede bulunan 116 örgüt üyesi iade edildi.

AB üyesi ülkeler içerisinde en fazla talep 77 kişi hakkında Almanya'ya, 64 kişi hakkında Yunanistan'a ve 36 kişi hakkında Belçika'ya iletildi.

ABD'den ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra aralarında terörist başının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu ve Hakan Şükür gibi isimlerin iadesi istendi.