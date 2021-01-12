Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyet ve MİT'ten büyük operasyon: Savunma sanayi ihalelerini sızdırıyorlardı
Ankara’da MİT ve Emniyet’in düzenlediği ortak operasyonunda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) görevli çalışanların da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan SSB görevlilerinin ihale bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü MİT Son Dakika
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