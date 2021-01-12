Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.
Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışması sonucu PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Son Haberler
- 10:26
- 10:28
- 10:12
- 10:23
- 10:08
Sıradaki Haber
FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz