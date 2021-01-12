Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı’nda konuşuyor. https://t.co/iUQB9xcunN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 12, 2021

"Geleneksel sporlarımızın canlanması bizi memnun ediyor"

"Cirit başta olmak üzere geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor."

"Maziden atiye bir köprü kurma gayreti içerisindeyiz"

"Biz köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak maziden atiye bir köprü kurma gayreti içerisindeyiz. Ata sporlarımızı ihya etmek için çalışırken değerlerimizi yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Evlatlarımızı, biniciliğe, güreşe, okçuluğa yönlendirirken aslında onları tarihine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız."

"Tüm vatandaşlarımızı tesisten faydalanmaya davet ediyorum"

"Tüm vatandaşlarımızı özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu güzel tesisten faydalanmaya davet ediyorum."