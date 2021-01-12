Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den WhatsApp'a ikinci inceleme: KVKK da harekete geçti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp uygulaması hakkında, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı. Rekabet Kurumu da dün resen soruşturma başlatmıştı.
Açıklama, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir'den geldi.
Bilir, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatıldığını söyledi.
İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek. WhatsApp’tan bilgi ve belge talep edilecek.
Rekabet Kurumu'ndan soruşturma
Rekabet Kurumu da dün Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmıştı. WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durdurulmuştu.
Etiketler: Son Dakika WhatsApp
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