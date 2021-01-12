Açıklama, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir'den geldi.

Bilir, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatıldığını söyledi.

İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek. WhatsApp’tan bilgi ve belge talep edilecek.

Rekabet Kurumu'ndan soruşturma

Rekabet Kurumu da dün Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmıştı. WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durdurulmuştu.