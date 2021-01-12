AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP liderinin parti genel merkezindeki basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi:

“Cümle alemin nasıl CHP Genel Başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz.”

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ni yabancılara şikayet ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye siyasetinin her seçimde kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralara sarılarak içine düştüğü derin çukurdan çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Bu millet, bu zata sandıkta haddini bir kez daha bildirecektir" dedi.