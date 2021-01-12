Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Numan Kurtulmuş’tan Kılıçdaroğlu’na: Nefret dili siyaseti kirletiyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP liderinin parti genel merkezindeki basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi:
“Cümle alemin nasıl CHP Genel Başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz.”
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ni yabancılara şikayet ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye siyasetinin her seçimde kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralara sarılarak içine düştüğü derin çukurdan çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Bu millet, bu zata sandıkta haddini bir kez daha bildirecektir" dedi.
Cümle alemin nasıl CHP genel başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) January 12, 2021
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