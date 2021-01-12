Ankaralılar, keyifle vakit geçirebilecekleri bir spor tesisine daha kavuştu. Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu girişimi ile hayata geçirilen tesiste; açık ve kapalı ok atış alanları, manejler, 20 at kapasiteli ahır bulunuyor. Tesis ayrıca, sosyal donatı alanlarıyla da ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sağlıyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, tesiste verilen eğitimleri anlattı:

"Ankara'nın sportif hayatına, geleneksel sporlarımıza çok büyük bir ivme kazandıracak bir tesis oldu. Dışarıdan gelip bir kerelik binmek isteyenlere, bir kerelik ok atmak isteyenlere hem de bir abonelik usulü ile aylık eğitimlere gelmek isteyenlere farklı imkanlar burada mevcut."

Bilal Erdoğan TRT'ye teşekkür etti

Bilal Erdoğan, son dönemde ata sporları okçuluk ve biniciliğe artan ilgiye dikkat çekti, bu yönde yayınlar yapan TRT'ye teşekkür etti.

"TRT’nin Tozkoparan dizisi çocukların okçuluğa olan ilgisini inanılmaz düzeyde artırdı. Ben kendim de izliyorum, çocuklarım da izliyor. Dizi başladıktan sonra Türkiye’deki okçuluk kulüpleri çocukların ilgisi ile başa çıkamaz hale geldiler. TRT’nin buradaki öncü rolünü ben takdir ediyorum, çok teşekkür ediyorum."

Bilal Erdoğan, Beytepe Üniversiteler Mahallesi'nde yer alan tesiste önümüzdeki dönemde geleneksel güreş ve cirit sporlarının da aktiviteler arasına ekleneceği belirtti.