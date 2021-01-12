Mehmetçik, kendilerine eşlik eden köpeği omzunda taşıdı
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, kendilerine eşlik eden köpeği nehirden karşıya geçerken omzunda taşıdı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK’nın kullandığı yeni sığınak ve barınaklar tespit etti.
Mehmetçik, operasyonlar sırasında komandolara eşlik eden bir köpeği de nehirden karşıya geçerken, omzunda taşıdı.
Operasyon kapsamında bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, uçaksavar silahı, bir varil dolusu doçka mühimmatı, makineli tüfek ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.
"Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi,hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir." Mahatma Gandhi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2021
Irak kuzeyindeki Hakurk’ta nehirden geçerken can yoldaşımızı omuzlarında taşıyarak ona öncelik veren Kahraman Komandolarımızla gurur duyuyoruz.https://t.co/URFuQVuKUn pic.twitter.com/6MZnniMv1h
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