Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK’nın kullandığı yeni sığınak ve barınaklar tespit etti.

Mehmetçik, operasyonlar sırasında komandolara eşlik eden bir köpeği de nehirden karşıya geçerken, omzunda taşıdı.

Operasyon kapsamında bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, uçaksavar silahı, bir varil dolusu doçka mühimmatı, makineli tüfek ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.