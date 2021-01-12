Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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