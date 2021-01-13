Engelli kamu çalışanları için tercihler bugün başlıyor
2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri bugün başlıyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2021- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih başvurularının bugün başlayacağını duyurdu.
Tercihler 13-19 Ocak arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.
Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli EKPSS adaylarımız, 2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Değerli EKPSS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 13, 2021
2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz
Tercihlerinizi 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ‘den yapabilirsiniz.
Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim.