ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2021- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih başvurularının bugün başlayacağını duyurdu.

Tercihler 13-19 Ocak arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli EKPSS adaylarımız, 2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.