İyi Parti'deki FETÖ'cü tartışmasının fitilini ateşleyen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkındaki disiplin süreci tamamlandı.



Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'ın durumu, İyi Parti Müşterek Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında gündeme alındı.

Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesindeki "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İyi Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.

Oy birliği ile karar alındı

Bu kapsamda, parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından, Özdağ'ın İyi Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kararı yargıya taşıyacak

Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını açıkladı.

Özdağ'ın ihraç kararının açıklanmasından dakikalar önce de İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti.

Özdağ İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili iddialar ve İyi Parti’nin HDP ile gizli anayasa hazırlığı yaptığını öne sürmüştü.

Özdağ, Meral Akşener'in HDP ile anayasa hazırlığı için iki kişiye talimat verdiğini iddia ederek, "İyi Parti'yi kuran samimi Türk milliyetçilerinin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağıyla ihanet ettiniz" demişti.

Savunmasında geri adım atmadı

Özdağ bu iddialar üzerine Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özdağ, 15 sayfalık savunma metni hazırlamıştı. Daha önce canlı yayında açıkladığı iddialarından geri adım atmayan Özdağ, kendini savunmuştu.