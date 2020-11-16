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Dijital Türkiye kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısının 51 milyonu aştığını, portalda sunulan hizmet sayısının da 5 bin 265'e yükseldiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nda konuştu.
Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısının 51 milyonu aştığını, portalda sunulan hizmet sayısının da 5 bin 265'e yükseldiğini belirten Oktay, "2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır." dedi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:41
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