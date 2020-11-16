Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nda konuştu.

Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısının 51 milyonu aştığını, portalda sunulan hizmet sayısının da 5 bin 265'e yükseldiğini belirten Oktay, "2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır." dedi.