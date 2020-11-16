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Bakan Soylu: Korona da bir afet
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedavisi sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, evde daha tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Soylu, "Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Korona da bir afet, özellikle vatandaşımızın onu söylemem lazım... Karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet. Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin" dedi.
Etiketler: Süleyman SoyluSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:06
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