Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

İki bakanın baş başa görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye teşekkür

İki ülke, ikili ilişkileri geliştirmek için uluslararası meselelerde karşılıklı çıkarlarına dair ortak strateji takip etme konusunda mutabık kaldı.

İki bakan ayrıca dünyada yükselen İslamofobi eğilimine dair endişelerini dile getirerek, İslam değerlerinin korunması yönünde ortak çaba gösterilmesine vurgu yaptı.

Görüşmede, Türkiye-Pakistan Stratejik Ekonomik Çerçevesi'nin uygulanması gereği de konuşuldu. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Keşmir konusundaki destekleri dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakanların görüşmesinin ardından heyetlerarası toplantıya geçildi.

Türkiye Maarif Vakfı kamu kurumu statüsüne taşındı

Heyetlerarası toplantının ardından Çavuşoğlu ile Pakistan Eğitim Bakanı Mahmud tarafından Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) statüsü ve faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

TMV Pakistan Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, anlaşma ile TMV'nin, Pakistan'da uluslararası STK olarak tanımlanan tüzel kişiliğinin kamu kurumu statüsüne taşındığını söyledi.

Küçükaladağlı, bu anlaşma ile TMV'nin, Pakistan'da Türkiye'nin bir kurumu olarak tanınacağını ifade ederek, vakfın buradaki yatırımlarının koruma altına alındığını anlattı.

Bununla birlikte Küçükaladağlı, anlaşma ile birlikte TMV'nin Pakistan'da okul, kampüs, eğitim ve kültür merkezi, öğrenci değişim programları ve burs gibi çeşitli alanlarda operasyonlarını genişletebileceğini söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı 12 binden fazla öğrenciye eğitim veriyor

TMV, Pakistan'ın başkenti İslamabad dahil 10 şehirde, 27 kampüste 12 binin üzerinde öğrenciye eğitim veriyor.

TMV'nin 9 öğrenci yurdu ve 1800'ün üzerinde personeli bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yle birlikte bakanlığın bahçesine fidan dikti.

Bu sabah Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilen Çavuşoğlu'na, devlet nişanı "Hilal-i Pakistan" takdim edilmişti.