Telefon kaçakçılığına yönelik yeni önlemler alındı, tütün kaçakçılığı cezaları arttı.

AK Parti'nin hazırladığı teklif, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Klon telefon kullanımı azalacak

Düzenlemeye göre; son sinyalin ardından elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alamayan cihazların pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürülecek. Böylece IMEI havuzları küçülecek, telefon klonlama işlemlerinin önüne geçilecek.

Cihazlar yalnızca asıl sahibinin üstüne kayıtlı Sim kart takılması durumunda kullanılabilecek.

Tütün piyasasına sıkı denetim

Tütün ve alkol kaçakçılığına karşı da tedbirler sertleştirildi.

Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden artık 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirildi.