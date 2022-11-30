Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 18:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin Ankara büyükelçilerini kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güven mektubu takdim töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkenin Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.
3 ülkenin Ankara büyükelçileri, yeni görevlerine başlamadan önce aileleri ve elçilik çalışanlarıyla birlikte Beştepe’deydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Güven Mektubu Takdim Töreni'nde Hindistan, Pakistan ve Zambiya büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.
Büyükelçiler, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundular, ardından ailelerini ve elçilik görevlilerini tanıştırdılar.
Erdoğan, büyükelçiler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı, Zambiya Büyükelçisi William Zikazwe’nin çocukları ile yakından ilgilendi, sohbet etti.
[Fotoğraf: AA]
Erdoğan, törenlerin ardından büyükelçiler ve beraberindekiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyükelçiler, Türkiye'deki görevlerine resmen başladı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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