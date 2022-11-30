Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.

Meclis'e fezlekesi gelen isimler arasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'li yöneticiler de bulunuyor. Komisyona sevk edilen fezlekelerin çoğu HDP'li milletvekillerine ait.

PKK'lı bir teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için de süreç devam ediyor.

Bütçe görüşmeleri sonrasında Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için Genel Kurul'da oylama yapılacak.