Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
69 yeni fezleke Meclis'te
[AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 42 milletvekiline ait 69 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekeler Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.
Meclis'e fezlekesi gelen isimler arasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'li yöneticiler de bulunuyor. Komisyona sevk edilen fezlekelerin çoğu HDP'li milletvekillerine ait.
PKK'lı bir teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için de süreç devam ediyor.
Bütçe görüşmeleri sonrasında Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için Genel Kurul'da oylama yapılacak.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu HDP
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