Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 18:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu. Şehidin kanı yerde kalmadı, çatışmada 3 terörist de etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada ayrıca, çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı şehit asker için başsağlığı mesajı da paylaştı:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Şehit
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