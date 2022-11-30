Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca, çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı şehit asker için başsağlığı mesajı da paylaştı:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."