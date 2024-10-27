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Gündem
TRT Haber 27.10.2024 15:00

TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı

TUSAŞ’ı hedef alan hain terör saldırısının ardından başlayan hava harekatları aralıksız devam ediyor. Terör inleri yerle bir ediliyor, teröristlerin tesislerine bomba yağıyor. Hain terör saldırısının ardından 4 günde 140 terörist etkisiz hale getirildi.

TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesinde düzenlenen hain terör saldırısının ardından teröristler kaçacak delik arıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla, Suriye'nin ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye ait bina, silah ve mühimmat depoları vuruluyor.

Terör hedefleri vuruluyor

TUSAŞ'taki hain terör saldırısının ardından 23 Ekim'de TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı başlattı.

MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı
MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı

Irak’ın kuzeyinde 29, Suriye’nin kuzeyinde 18 olmak üzere 47 terör hedefi imha edildi. 2’si üst düzey toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.

5 vatandaşımızın şehit edildiği hain terör saldırısının ardından 24 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki terör inleri yeniden vuruldu.

Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar’da 34 hedef imha edildi. Terör örgünün kullandığı, sığınak, mağara ve depolar vuruldu. 30 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler kaçacak delik arıyor

Sınır ötesindeki terörle mücadelede kararlı adımlar atan Mehmetçik, 25 Ekim'de, Irak’ın kuzeyinde 7 PKK’lı, Suriye’nin kuzeyinde 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

DMM, TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddiaları yalanladı
DMM, TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddiaları yalanladı

26 Ekim'de Suriye’deki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde hedefler vuruldu.

PKK/YPG'nin sözde karargah, mağara ve sığınakları yerle bir edildi. Havadan ve karadan atışlarla 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki terör hedeflerine bomba yağdıran Mehmetçik, 27 Ekim'de, 15 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

TUSAŞ üretimi ANKA görevde

Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak, barınak ve depolar imha edildi.

TUSAŞ'taki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimliği belirlendi
TUSAŞ'taki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimliği belirlendi

TUSAŞ'ta düzenlenen hain terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 157 nokta havadan ve karadan vuruldu. PKK/YPG'nin terör inleri ve tesisleri yerle bir edildi.

Terör kampları, inleri, depoları hedef alındı.

Yerli ve milli mühimmatın ağırlıklı kullanıldığı terör operasyonlarında TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lar görev aldı.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı MİT PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele TUSAŞ ANKA
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