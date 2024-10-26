MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı

MİT, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerini yerle bir etti.
MİT, TUSAŞ'a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen menfur terör eylemi sonrasında, 23-26 Ekim tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda; örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları ile PKK/YPG’nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alındı.
MİT’in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye’nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif kullanılarak, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA’lara da özellikle görev verildi.