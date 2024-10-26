Bahçeli: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır

Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu'nda konuşan Devlet Bahçeli,"Türkler ile Kürtler 1000 yıllık ortak tarih ve coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlarda birleşmişlerdir. Bugün ortak tehlikeler karşısında duruyorlar. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için dini ve siyasi farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir" dedi.

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:

"Ziya Gökalp, Mondros Mütarekesi karşısında 'İşlenmiş suçum yoktur. Bir yere gitmeyeceğim' diyen cesur, gözü pek, geri adımı olmayan bir vatanseverdir. Büyükada'da toplanan bir avuç aydın arasında bulunan Ziya Gökalp, 'Çare Türk'ün kendisine gelmesinden ibarettir.' demiştir.

Türkler her felaket zamanında içlerinden çıkacak bir kahraman tarafından temsil edecekler, Ergenekon Destanı'ndaki bozkurt gibi onları selamete ulaştıracaktır. İşte o bozkurt Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Milli Mücadele de ikinci Ergenekon sürecidir.

Hapishane köşeleri, sürgün yılları, haksız eleştiriler, maksatlı saldırılar, iftira boyutundaki sataşmalar merhum Gökalp'i devlet ve millet sevdasından vazgeçirememiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilhamının arka planındaki kahramanıdır.

Türk milletinin vicdanını, dayanışmasını, tarihsel ilkelerini, dilini, töresini sosyolojik disiplinle analiz etmiştir. Tarihten ders ve ibret almasını bilmiştir. Köksüz düşüncülere, kifayetsiz iddialara, yabancı hayranlığına karşı duran asaletin timsali olmuştur.

"Hiç kimse Türklüğe hizmet kulvarında bizimle yarışa girmesin"

Hiç kimse Türklüğe hizmet kulvarında bizimle yarışa girmesin. Kimse bizimle vatanseverlik yarışına girmesin. Bunlar ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. O bayrağı kursaklarında teker teker bırakır burunlarından fitil fitil getiririz"

"Kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir"

TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren Bahçeli şunları kaydetti:

"TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı PKK/YPG/PYD'nin kimlerin maşası olduğunu gözler önüne sermiştir. PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından terör örgütleri Türkiye'ye kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesajı ayaklarımızın altında çiğniyoruz.

Yeni yüzyılda terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye'ye, müreffeh ve muasır Türkiye'ye hep beraber ve el ele ulaşacağımıza inanıyorum."