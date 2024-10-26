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Gündem
TRT Haber 26.10.2024 13:21

Türkiye, İsrail'in İran'a saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi.

Türkiye, İsrail'in İran'a saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı
[Fotograf: AA]

Bakanlık, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Saldırının "en güçlü şekilde kınandığı" kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi;

Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.

İşgalci İsrail İran'a saldırdı
İşgalci İsrail İran'a saldırdı

Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır.

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Dışişleri Bakanlığı İsrail İran
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