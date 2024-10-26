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Gündem
TRT Haber 26.10.2024 12:43

Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıkrtan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hudutların güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"

 

ETİKETLER
Fırat Kalkanı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Suriye Terörle Mücadele
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