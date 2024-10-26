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TRT Haber 26.10.2024 13:48

Ömer Çelik: Netanyahu şebekesinin İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Ömer Çelik: Netanyahu şebekesinin İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a saldırısını kınayarak şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.Gazze’de soykırıma devam eden, Lübnan’a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir.

"Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz"

Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir.Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."

 

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