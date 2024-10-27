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Gündem
TRT Haber 27.10.2024 11:49

Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin analizi yapıldı

Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarında bulunan poşetin incelenmesi tamamlandı. Poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insana ait olmadığı kaydedildi.

Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşetin analizi yapıldı

İstanbul'da 2009 yılında Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarında bir poşet bulunmuştu.

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda poşete yönelik inceleme tamamlandı.

Cem Garipoğlu'nun DNA testi tamamlandı
Cem Garipoğlu'nun DNA testi tamamlandı

Hazırlanan raporda, düğümlenen poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin insan kanı olmadığı kaydedildi. Ayrıca naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı belirtildi.

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenmişti. Kemiklerden alınan DNA ile Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA'nın uyumlu olduğu vurgulanmıştı.

Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu
Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu

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