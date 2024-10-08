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Gündem
TRT Haber 08.10.2024 11:30

Cem Garipoğlu'nun DNA testi tamamlandı

İstanbul'da 15 yıl önce işlenen Münevver Karabulut cinayetinin faili olarak girdiği cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan cesedine ait parçaların anne ve babasıyla bire bir uyumlu olduğu açıklandı.

Cem Garipoğlu'nun DNA testi tamamlandı
[Fotograf: AA]

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında, Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen kişiyle bire bir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

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