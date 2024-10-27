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TRT Haber 27.10.2024 11:04

Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
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