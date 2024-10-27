Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.10.2024 09:38

Bir haftada 522 bin 427 araç veya sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 17-24 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 2 milyon 829 bin 271 araç denetlendi. Toplam 522 bin 427 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bir haftada 522 bin 427 araç veya sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17-24 Ekim tarihleri arasında yapılan trafik ve çakar denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiği duyuruldu.

Hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 8️⃣859 olmak üzere toplam 522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

"Sahte çakar kullananlara asla müsaade etmeyeceğiz"

1 Ocak -15 Ekim 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik ise toplam 227 bin 24 denetim gerçekleştirildi ve 10 bin 22 adet sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

 

ETİKETLER
Trafik Ali Yerlikaya
Sıradaki Haber
TBMM'den yeni haftada yoğun mesai: İşte gündem maddeleri...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
Anadolu Otoyolu'nda sürücülere sis engeli
10:57
Tescilli Mengen peyniri 81 ildeki marketlerde satılacak
10:51
TUSAŞ'taki hain terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 16'sı taburcu edildi
10:45
Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı
10:40
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü
10:39
Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" söyledi
San Francisco'da kumdan heykeller yarıştı
San Francisco'da kumdan heykeller yarıştı
FOTO FOKUS
THK paramotor ekibi TUSAŞ'a destek için uçtu
THK paramotor ekibi TUSAŞ'a destek için uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ