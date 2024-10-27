Bir haftada 522 bin 427 araç veya sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17-24 Ekim tarihleri arasında yapılan trafik ve çakar denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 829 bin 271 aracın denetlendiği duyuruldu.

Hız ihlalinde bulunan 148 bin 366, periyodik muayenesi yaptırılmamış 32 bin 907, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 548, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 440 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 8️⃣859 olmak üzere toplam 522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

"Sahte çakar kullananlara asla müsaade etmeyeceğiz"

1 Ocak -15 Ekim 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik ise toplam 227 bin 24 denetim gerçekleştirildi ve 10 bin 22 adet sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."