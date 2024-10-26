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Gündem
AA 26.10.2024 22:58

Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in hastanede çalışanlar ve yaralıları rehin almasına kınama

Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınayarak, "Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hal ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'in hastanede çalışanlar ve yaralıları rehin almasına kınama
[Fotograf: AA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz. Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hal ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma, Gazzeli meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrımızı yineliyoruz. Netanyahu yönetimi, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri nedeniyle nefretle anılacak ve bir gün hesap verecektir."

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