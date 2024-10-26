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Gündem
AA 26.10.2024 22:38

Türkiye tek yürek oldu: Savunma sanayiine bağış yapanlardan duygulandıran mesajlar...

"KAAN'ıma feda olsun", "İlelebet bağımsız Türkiye için..." TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik hain terör saldırısının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı internet sitesi üzerinden, Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) hesabına yatırılarak yapılan bağışlar ve duygu dolu mesajlar artış gösterdi.

Türkiye tek yürek oldu: Savunma sanayiine bağış yapanlardan duygulandıran mesajlar...

TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı sonrası, SSB internet sitesi üzerinden yapılan bağışlar arttı.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu hesabına para yollayan bağışçılar arasında "Sizlere helal olsun" diyerek 100 bin lira gönderen de "Gücüm buna yetiyor, devletime helal olsun" notu düşerek 100 lira gönderenler de yer aldı. Kimi bağışçı "Bir kurşun da benden olsun" derken, kimi de "Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz" diyerek savunma sanayisine destek oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığının resmi internet sitesindeki "Bağış İçin" bölümünden yapılan bağışların sayısı son günlerde artış gösterdi. Bağışçıların bazıları kendileri adına gönderirken, kimi de eşi ve çocuğu adına ayrı ayrı bağış yaptı.

"Savunma sanayiini desteklemek için kanuna gerek yok"

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları sahiplerinin de her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödemesine atıfta bulunan bazı vatandaşlar, "Kanun çıkmasa da helali hoş olsun" diyerek şimdiden kredi kartı sayısı kadar 750'şer lira gönderdiğini bildirdi.

Kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediği halde "Tüm param bu kadardı" mesajıyla bağış yapanların yanında, "zekat ve sadaka" olarak gönderim yapanlar da oldu.

Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gelen bağışlarda yer alan bazı mesajlar şöyle:

"- Vatan sana canım feda. Bir kurşun da benden olsun.

- Gökyüzümüzde demirden alıcı kuşlarımız, topraklarımızı koruyacak çelikten yürüyen kalelerimiz, denizlerimiz de düşmanı avlayan milli gemilerimizin olması için bağışımdır.

- Hakkınız ödenmez, karınca misali bir katre katkımız olursa ne mutlu. Savunma sanayisini desteklemek için kanuna gerek yok.

- KAAN'ıma feda olsun.

- İlelebet bağımsız Türkiye için.

- Ya istiklal ya ölüm, gereken neyse yaparız.

- Keşke imkanım olsa da daha çok versem.

- Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz.

- Devletime feda olsun. Daha yüksekleri nasip olsun inşallah."

ETİKETLER
KAAN Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Terör Saldırısı TUSAŞ
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