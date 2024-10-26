Açık 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.10.2024 17:28

"TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiası yalanlandı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan söz konusu iddiada bahsi geçen şahsın, TUSAŞ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmamıştır. Habere konu eğitim, TEİ Motor Sanayii bünyesinde gerçekleştirilen 'Havacılık Motorları Okulu' uzaktan eğitim programıdır. Program, Mart 2021 yılında devreye alınmış, ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrenciler için katılım imkanı sunmuştur. Eğitim hiçbir şekilde geniş kapsamlı olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Bir sosyal sorumluluk programı olan Havacılık Motorları Okulu dersleri online platformda yayınlanmakta olup, kurum içerisinde herhangi bir ders yapılmamaktadır."

 

ETİKETLER
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı Terör Saldırısı TUSAŞ
Sıradaki Haber
MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Selçuk Bayraktar: 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz
17:27
Türk devletlerinden teknoloji ve inovasyonda güç birliği
17:07
ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi
17:04
SAHA EXPO'da 4,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı
17:05
Araştırmacılar, tardigradların yüksek dozda radyasyona dirençli gen mekanizmasını çözdü
16:57
Microsoft, Gazze'de ölenler için için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti
FOTO FOKUS
MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı
MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ