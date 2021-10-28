İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 167'ye yükseldi.

14 Eylül'de de gri kategoride yer alan bir terörist ikna yoluyla teslim olmuştu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edilmişti.