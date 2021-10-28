16 ilde deşifre edilen örgüt üyelerine, 15 Ekim'de operasyon düzenlendi. 29 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

Dijital verilerden ve örgüt üyelerinin ifadelerinden saldırı planlarının ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

Üsküdar Emniyeti hedef aldılar

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, silahlarla hedef alacakları ilk adresti. Taksim'de devriye gezen polisler de rehin alınacaktı. Terör örgütü DHKP-C üyelerinin kanlı planlarını, Terörle Mücadele ekipleri bozdu.

Terör örgütü DHKP/C eylem hazırlığında yakalandı. 29 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ayrıntılarına @trthaber ulaştı.https://t.co/jd7vMhdDsu pic.twitter.com/fad5Ddc4WG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2021

Diğer adres kongre binaları

DHKP-C şüphelilerinin saldırı planlarından biri de kongre merkezleriydi. Özellikle saldırı için kalabalık bir zaman dilimini bekliyorlardı.

Örgüt üyelerinin kaçış planı da hazırdı. İzlerini kaybettirmek için Pendik'te ormanlık arazi içinde yaşam alanı oluşturmuşlardı. Ekipler o noktaya da operasyon gerçekleştirdi.

Saldırılarda kullanacakları kalaşnikof marka makineli tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Yaşam malzemelerine de el kondu.

Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı olan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.