AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öldürülen Şebnem Şirin hakkında açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Şirin'e Allah'tan rahmet dileyerek kadın cinayetlerini lanetledi.

"Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor"

Kadına yönelik şiddetle daha yoğun mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, yargılama sürecinin yakından takip edileceğini söyledi.

Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir.#ŞebnemŞirin — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 28, 2021

Ömer Çelik paylaşımında ifadeler şu şekilde:

"Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor.

Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir.

Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır.

Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz."