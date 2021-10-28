Dikey kalkış ve iniş yapabiliyor, havalanmak için herhangi bir piste ihtiyaç duymuyor.

Uzun seyir mesafesi ile geniş alanları tarayabiliyor. Aldığı görüntüleri anlık olarak kara birliklerine aktarıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen VTOL (dikey iniş kalkış yapabilen) İHA "UÇBEY" ilk saha görevini Mardin'de gerçekleştirdi.

Artuklu kırsalında 23 Ekim'de düzenlenen terör operasyonunda yerli ve milli üretim "UÇBEY" gökyüzündeydi. İlk saha görevine ait görüntülere TRT Haber ulaştı.

[Grafik: TRT Haber]

Teröristlerin izini havadan süren UÇBEY aldığı görüntüleri anlık olarak özel harekat birliklerine aktardı. Görüntüleri analiz eden ekipler kısa sürede teröristleri çembere aldı.

Özel harekat polislerinin arazide ilerleyişi ve operasyon hazırlığı da UÇBEY tarafından görüntülendi.

Her türlü arazide görüntü alabilen UÇBEY özel harekat polislerine büyük destek sağladı. Teröristlerin yeri belirlendikten sonra da çatışma çıktı. UÇBEY çatışma anlarını da kayıt altına aldı.

Operasyonda gri listede yer alan terörist Songül Özgün ve beraberindeki terörist etkisiz hale getirildi. Başarılı operasyonda UÇBEY de kendinden beklenen görevi hakkıyla yerine getirdi.

İlk saha görevinde kara birliklerinin gören gözü olan UÇBEY bölgedeki operasyonlarda kullanılmaya devam edecek.

Haber: Taylan Yıldırım